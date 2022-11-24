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13:03, 24 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин принял восьмилетнего сына за добычу на охоте и застрелил его

Под Тюменью 40-летний мужчина застрелил восьмилетнего сына на охоте, приняв его за добычу

Фото: Shutterstock

В Тюменской области 40-летний мужчина случайно застрелил из ружья восьмилетнего сына. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, отец решил сходить с ребенком на охоту к озеру. Мужчина увидел добычу, выстрелил в нее, однако оказалось, что это был мальчик. Школьник погиб, его тело обнаружили с огнестрельным ранением в голову.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что россиянин случайно застрелил брата при пристрелке охотничьего карабина.

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Екатерина Власова
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