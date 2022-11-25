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06:37, 25 ноября 2022Мир

Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте

Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре застрелили на рабочем месте

Фото: Gabriel Da Silva Melo / Zumapress / Globallookpress.com

Вооруженный мужчина застрелил мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре Роберту Масиэл душ Сантуш на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленник также выстрелил в сотрудника городской администрации, он госпитализирован с огнестрельным ранением.

По информации правоохранителей, неизвестный в маске ворвался в кабинет главы города около 11 часов (19 часов по московскому времени) и открыл огонь. После этого мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Чиновник, переизбиравшийся на пост мэра в 2020 году, погиб на месте.

В октябре сообщалось, что на юге Мексики в городе Сан-Мигель-Тотолапан преступники обстреляли здание мэрии. В результате происшествия были убиты мэр города Конрадо Мендоса и его отец, бывший градоначальник, а также еще 16 человек. Двое получили ранения.

Марина Совина
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