Захарова обвинила Зеленского в шантаже Запада

Захарова заявила, что Зеленский вышел на собственную орбиту и начал шантажировать Запад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского. Она обвинила его в шантаже Запада, передает РИА Новости.

Захарова заявила, что Зеленский находится за гранью контроля западных стран. Они продвигают украинскому лидеру свои интересы, которые им выгодны, при этом глава государства «вышел на какую-то неконтролируемую собственную орбиту». Дипломат добавила, что Зеленский начал шантажировать Запад.

По мнению представителя российского МИД, подобные ситуации происходили со всеми, «кого Запад активно создавал как свои креатуры», которые позже начали выдвигать свои требования. Захарова обвинила Украину в желании получить от Запада деньги и вооружение в «космических масштабах» на фоне тех трудностей, с которыми страны сталкиваются сейчас.