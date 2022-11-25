Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 25 ноября 2022Мир

Захарова обвинила Зеленского в шантаже Запада

Захарова заявила, что Зеленский вышел на собственную орбиту и начал шантажировать Запад
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского. Она обвинила его в шантаже Запада, передает РИА Новости.

Захарова заявила, что Зеленский находится за гранью контроля западных стран. Они продвигают украинскому лидеру свои интересы, которые им выгодны, при этом глава государства «вышел на какую-то неконтролируемую собственную орбиту». Дипломат добавила, что Зеленский начал шантажировать Запад.

По мнению представителя российского МИД, подобные ситуации происходили со всеми, «кого Запад активно создавал как свои креатуры», которые позже начали выдвигать свои требования. Захарова обвинила Украину в желании получить от Запада деньги и вооружение в «космических масштабах» на фоне тех трудностей, с которыми страны сталкиваются сейчас.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше
В Киеве сообщили об обеспечении электричеством только 30 процентов жителей
Германия утвердила меры по снижению цен на энергоносители
Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории
Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
В Польше арестованный за свастику в Освенциме мужчина набросился на военных США
Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре
Нацбанк Украины запустил проверки трех госбанков страны
В России допустили ядерную провокацию Запада на Украине
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.