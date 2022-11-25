Захарова пообещала продолжить доносить факты о военных преступлениях Киева

Захарова заявила, что Россия продолжит доносить факты о военных преступлениях Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» пообещала, что, несмотря на намеренное замалчивание Западом многих действий властей Украины, Москва продолжит доносить факты о военных преступлениях Киева, сообщает ТАСС.

«Наша работа делается еще более актуальной по продвижению всех этих материалов (о расстрелах украинскими солдатами российских военнопленных — прим. «Ленты.ру»), их сопровождению в международных организациях, презентации на международных площадках», — заявила она.

Она отметила, что российская сторона прилагает большие усилия для того, чтобы рассказать об этом в ООН и ОБСЕ. Захарова выразила уверенность в том, что союзники Киева будут и дальше стараться не предавать огласке данные, которые идут вразрез их клятвам в приверженности свободе, демократии, миру и стабильности, распространяя вместо этого дезинформацию.

Ранее замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов рассказал, что резолюция Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма» — это недружественный шаг, но сама Москва не будет в ответ настаивать на том, чтобы Запад признал Украину страной-террористом.