Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 25 ноября 2022Россия

Захарова пообещала продолжить доносить факты о военных преступлениях Киева

Захарова заявила, что Россия продолжит доносить факты о военных преступлениях Украины
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» пообещала, что, несмотря на намеренное замалчивание Западом многих действий властей Украины, Москва продолжит доносить факты о военных преступлениях Киева, сообщает ТАСС.

«Наша работа делается еще более актуальной по продвижению всех этих материалов (о расстрелах украинскими солдатами российских военнопленных — прим. «Ленты.ру»), их сопровождению в международных организациях, презентации на международных площадках», — заявила она.

Она отметила, что российская сторона прилагает большие усилия для того, чтобы рассказать об этом в ООН и ОБСЕ. Захарова выразила уверенность в том, что союзники Киева будут и дальше стараться не предавать огласке данные, которые идут вразрез их клятвам в приверженности свободе, демократии, миру и стабильности, распространяя вместо этого дезинформацию.

Ранее замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов рассказал, что резолюция Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма» — это недружественный шаг, но сама Москва не будет в ответ настаивать на том, чтобы Запад признал Украину страной-террористом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше
Захарова пообещала продолжить доносить факты о военных преступлениях Киева
Самойлова в облегающем костюме показала свои успехи в спортзале
Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть
В России заявили о достигшей апогея политизации в ЮНЕСКО
Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену
США сообщили о передаче Украине 80 электрогенераторов
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана признали иноагентом
Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински
Путин после встречи с матерями военнослужащих поговорил Кадыровым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.