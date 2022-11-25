Основатель «Вагнера» Пригожин рассказал о бывшем генерале морской пехоты США в своей ЧВК

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о бойцах иностранного происхождения в ЧВК. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Граждан же Финляндии в составе ЧВК "Вагнер" не очень много, порядка 20 человек. Но по понятным причинам я не могу давать точную информацию о них. Как правило, это высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные», — отметил Пригожин в ответ на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat.

Бизнесмен также заявил, что финны воюют в британском батальоне в составе ЧВК, командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты.

В конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

Пригожин уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся отбором сам.