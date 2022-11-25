Путин рассказал об одной из причин спецоперации

Президент Путин заявил, что желание управлять Россией извне привело к спецоперации

Россией хотели управлять извне, что привело к нынешней ситуации, в том числе и специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В общем-то и целом благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и в зоне специальной военной операции», — сказал он на встрече с матерями бойцов, участвующих в СВО.

Глава государства также отметил, что в предыдущие годы Россия жила «на чужой поляне», а нынешние события являются путем к «очищению».

Ранее Путин заявил, что Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. По его словам, были случаи, когда солдат Вооруженных сил Украины расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).