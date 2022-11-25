Путин описал противника России на Украине

Путин заявил, что РФ на Украине воюет с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо

Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Так противника России описал президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции. Трансляция встречи главы государства ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что ему известно о случаях, когда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

«Нам приходится иметь дело (...) с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», — сообщил президент.

Ранее в Минобороны России сообщили, что солдаты националистического батальона расстреляли резервистов из 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отказ выполнять приказ.