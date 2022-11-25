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18:49, 25 ноября 2022Россия

Путин обвинил противников в обесценивании действий Российской армии

Президент Путин сообщил о попытках обесценить действия ВС РФ в информационном пространстве

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Противники пытаются обесценить действия Вооруженных сил России даже в информационном пространстве. С таким обвинением выступил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в спецоперации на Украине. Трансляция встречи главы государства ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, борьба идет в том числе и с помощью распространения информации. Например, считает президент, многое из публикуемого в информационной сфере побуждает к определенным действиям против тех, кто участвует в СВО.

«Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. Вот для чего это делается. Обесценить то, что делают наши ребята», — заявил российский президент, обращаясь к матери погибшего военнослужащего.

Также на этой встрече Путин рассказал матерям солдат о фейках в интернете. По словам российского президента, «жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в интернете». Он отметил, что информации в интернете доверять не стоит, и напомнил, что информацию тоже можно использовать в качестве оружия.

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Варвара Кошечкина
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