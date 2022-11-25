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14:28, 25 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили о продвижении войск практически по всей линии фронта

Глава ДНР Пушилин: войска России продвигаются практически по всей линии соприкосновения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

«Наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных, тем не менее продвигаются», — сказал глава ДНР. Он уточнил, что у российских войск появилась возможность формировать резервы. Такие подразделения будут помогать и своевременно реагировать на действия ВСУ.

Пушилину известно, что противник периодически пытается искать слабые места на линии фронта, часто действия ВСУ замечают на севере региона. «Но мы сейчас в состоянии адекватно реагировать и после каждой контратаки противника мы также продвигаемся вперед, стараемся улучшать наши позиции», — отметил он.

Ранее глава ДНР заявлял о продвижении российских войск по нескольким направлениям фронта. На тот момент Пушилину было известно, что военные России начали двигаться вперед на авдеевском и на марьинском направлениях. Помимо этого, он утверждал, что войска занимают позиции и на угледарском направлении.

В ноябре в ДНР также сообщили об успехах войск на павловском и угледарском направлениях. По словам главы региона, все равно в направлениях Павловки и Угледара продолжается движение российских военных, и уже видны определенные успехи.

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Варвара Кошечкина
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