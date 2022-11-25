Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:35, 25 ноября 2022Моя страна

Россияне устремились в Северную Осетию на новогодние каникулы

Спрос на поездки в Северную Осетию на новогодние каникулы увеличился более чем в два раза

Фото: Unsplash

Российские путешественники устремились в Северную Осетию на новогодние каникулы. Спрос на отдых на курортах данного российского региона в зимние праздники вырос более чем в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.

Отмечается, что в настоящий момент в республике забронировано 70 процентов всего номерного фонда. В комитете по туризму Северной Осетии подчеркнули, что самой популярной категорией номеров стал «стандарт».

«На период новогодних праздников номера категории "стандарт" на стопе (забронированы — прим. «Ленты.ру») почти во всех классифицированных отелях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спрос на поездки в Северную Осетию растет с начала 2021 года. Только за первые восемь месяцев республику посетили более 420 тысяч туристов, что на 20,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2,2 раза выросло количество экскурсантов, они посещали республику одним днем.

В рамках федеральных мер поддержки в Северной Осетии реализуются проекты по строительству гостиниц и туристической инфраструктуры, включая точки питания и продажи сувениров.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе появятся ассистенты экскурсоводов, работающие со слабослышащими туристами. По словам замруководителя центра опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии Элины Хадиковой, реализация данной программы выведет бизнес-услуги туристического сектора экономики региона на новый уровень.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной
Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье
Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»
64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта
Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства
В VK поздравят всех матерей
Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе
Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.