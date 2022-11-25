Россияне устремились в Северную Осетию на новогодние каникулы

Спрос на поездки в Северную Осетию на новогодние каникулы увеличился более чем в два раза

Российские путешественники устремились в Северную Осетию на новогодние каникулы. Спрос на отдых на курортах данного российского региона в зимние праздники вырос более чем в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.

Отмечается, что в настоящий момент в республике забронировано 70 процентов всего номерного фонда. В комитете по туризму Северной Осетии подчеркнули, что самой популярной категорией номеров стал «стандарт».

«На период новогодних праздников номера категории "стандарт" на стопе (забронированы — прим. «Ленты.ру») почти во всех классифицированных отелях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спрос на поездки в Северную Осетию растет с начала 2021 года. Только за первые восемь месяцев республику посетили более 420 тысяч туристов, что на 20,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2,2 раза выросло количество экскурсантов, они посещали республику одним днем.

В рамках федеральных мер поддержки в Северной Осетии реализуются проекты по строительству гостиниц и туристической инфраструктуры, включая точки питания и продажи сувениров.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе появятся ассистенты экскурсоводов, работающие со слабослышащими туристами. По словам замруководителя центра опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии Элины Хадиковой, реализация данной программы выведет бизнес-услуги туристического сектора экономики региона на новый уровень.