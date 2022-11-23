Во Владикавказе начнут работать со слабослышащими туристами

Во Владикавказе появятся ассистенты экскурсоводов, работающие со слабослышащими туристами

Заместитель руководителя центра опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия Элина Хадикова рассказала, что во Владикавказе появятся ассистенты экскурсоводов, работающие со слабослышащими туристами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, реализация программы «Ассистент экскурсовода» выводит бизнес-услуги туристического сектора экономики региона на новый уровень. «Для реализации программы среди слушателей с ОВЗ (глухие и слабослышащие) был привлечен в том числе тьютор-сурдопедагог. Это дало возможность провести обучение для слушателей-детей из реабилитационно-образовательного центра с нарушениями слуха, которые в дальнейшем, будут ассистентами экскурсоводов для групп глухих и слабослышащих туристов, приезжающих в регион», — пояснила Хадикова.

Обучение будет проходить в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Все слушатели получат сертификаты об окончании, что даст им возможность сразу начать карьеру, несмотря на то, что им еще нет 16 лет.

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