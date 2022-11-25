Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 25 ноября 2022Россия

Утверждены графики поставок вооружений в российские войска

Вице-премьер Мантуров: утверждены помесячные графики поставок вооружений в войска России
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Global Look Press

Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже утверждены помесячные графики на ближайшее будущее. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Как заявил Мантуров в эфире телеканала «Россия 24», идет «ритмичная» поставка вооружений в рамках утвержденных графиков на текущий год, в некоторых случаях удается даже опережать план.

В случае сложностей в работу включаются военно-промышленная комиссия и профильные институты, отвечающие за разработку и модернизацию техники, и ускоряют поставки, подчеркнул Мантуров. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия, которые также помогают выполнять заказы по графику.

В четверг, 24 ноября, президент Владимир Путин провел совещание с членами координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения нужд Вооруженных сил России.

Ранее в ноябре глава государства уже проводил подобное мероприятие. На нем он потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии непрерывно совершенствовалось и оставалось при этом эффективным.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
Замглавкома флота рассказал об освобождении Бердянска морскими пехотинцами
В России предложили увеличить пособие при рождении ребенка
Милонов рассказал о проекте запрета смены пола
Китай заместил российские двигатели на истребителе J-15
Утверждены графики поставок вооружений в российские войска
Раскрыта причина исчезновения объявления о продаже водонапорной башни из сети
Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter
Сборная Бразилии обыграла Сербию на старте чемпионата мира-2022
Зеленский оценил ситуацию со светом и водой на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.