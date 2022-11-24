Анонсировано совещание Путина по вопросам обеспечения нужд вооруженных сил

Президент России Путин 24 ноября проведет совещание по вопросам обеспечения нужд ВС России

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября, проведет совещание с членами координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения нужд Вооруженных сил России. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что координационный совет работает уже больше месяца.

Речь на совещании пойдет о «выявлении потребностей Вооруженных Сил, обеспечении всем необходимым — боеприпасами и так далее, и тому подобное, наличии обратной связи, о чем неоднократно говорил Путин», пояснил Песков.

Ранее в ноябре президент России уже проводил подобное мероприятие. На нем он потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии непрерывно совершенствовалось и оставалось при этом эффективным.