Судья появилась на заседании через Zoom полуголой и с сигаретой

В Колумбии судья появилась на заседании через Zoom полуголой и была отстранена

Колумбийская судья Вивиан Полания (Vivian Polanía) была отстранена от работы на три месяца после того, как в ходе транслировавшегося в Zoom заседания появилась в кадре полуголой и курящей сигарету в постели. Об этом сообщает Fox News.

В ходе виртуального судебного заседания рассматривался вопрос, следует ли выпустить под залог человека, обвиняемого в подрыве автомобиля. Как отмечается, в появившемся в социальных сетях 33-секундном ролике видно, как 34-летняя судья лежит во время продолжающихся слушаний в постели, затягивается сигаретой и выглядит полусонной. Спустя некоторое время прокурор говорит ей, что ее камера включена, после чего судья немедленно выключает ее.

Вопрос о неподобающем поведении судьи был рассмотрен Национальной комиссией Колумбии по судебной этике, которая постановила отстранить Вивиан Поланию от работы до февраля 2023 года.

Комментируя инцидент, судья рассказала местным журналистам, что во время слушания она лежала в постели, потому что в тот момент у нее произошла паническая атака.

В январе сообщалось, что в Колпино судья не смог пройти в здание районного суда из-за неубранного снега.