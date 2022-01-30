Российский судья не смог попасть на работу из-за снега

В Колпино судья не смог пройти в здание районного суда из-за неубранного снега, рассказывает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

30 января судья пошел на работу, чтобы избрать россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако он не смог попасть в суд, поскольку к зданию невозможно было подойти из-за снега. На фотографиях видно, что перед входом на территорию лежит огромный сугроб.

Помимо судьи, заложниками ситуации оказались также секретарь, прокурор и конвой с арестованным. Отмечается, что в МО Колпино, которое ответственно за уборку снега на данной территории, на звонки председателя суда поначалу никто не отвечал.

Спустя час пресс-служба сообщила, что снег все-таки убрали. «Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде восстановлена!» — поиронизировали в пресс-службе.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перед заседанием по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в пропаганде терроризма, получил электронное письмо о том, что здание заминировано.