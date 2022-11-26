Насмерть сбившего женщину в Москве подростка без прав арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал на два месяца подростка без прав, насмерть сбившего женщину

В Москве суд принял решение арестовать на два месяца 17-летнего подростка, который, не имея водительских прав, насмерть сбил 22-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

По данным ведомства, обвиняемый объяснил, что решил объехать пассажирский автобус и, не снижая скорости, выехал на встречную полосу, после чего не успел среагировать на пересекавшую дорогу женщину и сбил ее.

В прокуратуре добавили, что на судебном заседании защита просила избрать в отношении подростка меру пресечения в виде домашнего ареста.

Авария произошла в ночь на 25 ноября на Красноярской улице на востоке Москвы. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбивает переходящую дорогу женщину. Впоследствии она скончалась в больнице.

Как рассказал задержанный подросток, он купил машину самостоятельно, скрыв от продавца свой возраст. Автомобиль не был ни на кого зарегистрирован и не стоял на учете в ГИБДД.

