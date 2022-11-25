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09:13, 25 ноября 2022Россия

Сбивший женщину в Москве на зебре водитель оказался 17-летним подростком

Водитель легкового авто, который сбил женщину на зебре в Москве, оказался 17-летним

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Водитель легкового автомобиля, который в Москве сбил переходящую дорогу по пешеходному переходу женщину, оказался 17-летним. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

В момент наезда на женщину автомобиль Toyota ехал по встречной полосе. Машиной управлял подросток без прав, авто не было ни на кого зарегистрировано и не стояло на учете.

Несовершеннолетний рассказал, что он купил себе Toyota в этом месяце, так как скрыл от продавца свой возраст.

Авария на Красноярской улице на востоке Москве произошла в ночь на пятницу, 25 ноября. Тогда водитель сбил женщину на переходе. Она сильно пострадала — врачи диагностировали перелом основания черепа, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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Анастасия Шейкина
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