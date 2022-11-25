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13:49, 25 ноября 2022Россия

Сбитая 17-летним подростком на переходе москвичка умерла в больнице

Прокуратура сообщила о смерти девушки, сбитой 17-летним подростком на переходе в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В больнице умерла 22-летняя девушка, которую сбил 17-летний подросток на машине на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

До этого выяснилось, что юноша, управлявший авто в момент ДТП, не имел водительских прав. Он приобрел иномарку месяц назад, скрыв возраст от продавца.

«Действия водителя подлежат квалификации по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")», —разъяснили в московской прокуратуре.

ДТП произошло в ночь на 25 ноября на Красноярской улице на востоке столицы. Дептранс опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как люди выходят из автобуса на остановке и переходят дорогу по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на высокой скорости сбивает пешехода.

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Анна Щербакова
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