Сбитая 17-летним подростком на переходе москвичка умерла в больнице

Прокуратура сообщила о смерти девушки, сбитой 17-летним подростком на переходе в Москве

В больнице умерла 22-летняя девушка, которую сбил 17-летний подросток на машине на пешеходном переходе на Красноярской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

До этого выяснилось, что юноша, управлявший авто в момент ДТП, не имел водительских прав. Он приобрел иномарку месяц назад, скрыв возраст от продавца.

«Действия водителя подлежат квалификации по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")», —разъяснили в московской прокуратуре.

ДТП произошло в ночь на 25 ноября на Красноярской улице на востоке столицы. Дептранс опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как люди выходят из автобуса на остановке и переходят дорогу по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на высокой скорости сбивает пешехода.