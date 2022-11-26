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11:41, 26 ноября 2022Мир

В Европе оценили сроки пребывания украинских беженцев

Вице-президент ЕК Шуйца заявила, что украинские беженцы останутся в Европе на долгие годы
Дубравка Шуйца

Дубравка Шуйца. Фото: Francois Walschaerts / Reuters

Украинские беженцы могут остаться в европейских странах, в частности Германии и Польше, на долгие годы. Сроки их пребывания оценила вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Дубравка Шуйца в беседе с изданием Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По ее словам, граждане Украины рассчитывают вернуться на домой после завершения конфликта, однако им могут помешать последствия боев. «Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — заявила Шуйца.

Политик добавила, что европейцам приходится мириться с неудобствами из-за присутствия беженцев с Украины, в том числе с увеличением числа учеников школ. При этом Шуйца призвала сделать все возможное на уровне Евросоюза, чтобы «помочь бежавшим украинским детям почувствовать себя как дома».

Ранее жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев. В митинге в центре города приняли участие сотни людей.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что европейцы вряд ли захотят принять новую волну украинских беженцев. Он также предрек отмену большинства ранее имевших место льгот.

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Константин Лысяков
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