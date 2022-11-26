Ирландцы вышли на протесты против размещения украинских беженцев

Irish Mirror: жители Дублина вышли на акцию протеста против размещения украинских беженцев

Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, об этом пишет издание Irish Mirror.

Митинг прошел в центральном районе Ист-Уолл, люди выразили несогласие с действиями правительства, к местным жителям присоединились сотни человек.

Отмечается, что 380 беженцев решили разместить в специально переоборудованном здании. Население «не устраивает концентрация» такого количества мигрантов в одном месте.

Городской Департамент интеграции сообщил, что в настоящее время в здании проживают сто украинцев, все они являются одинокими мужчинами. Предполагается, что остальные приедут с семьями.

С жителями Дублина встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью. Они объяснили протестующими, что решение стало реакцией на чрезвычайную международную ситуацию.

В настоящее время в Ирландии проживает более 62 тысяч украинцев, власти предполагают, что к концу декабря в страну могут въехать еще десять тысяч беженцев.

Ранее украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Уточняется, что порядка двухсот мигрантов уже не один месяц живут в гостинице в Клондалкине. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было.

