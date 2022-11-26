Ирландцы вышли на протесты против размещения украинских беженцев
Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, об этом пишет издание Irish Mirror.
Митинг прошел в центральном районе Ист-Уолл, люди выразили несогласие с действиями правительства, к местным жителям присоединились сотни человек.
Отмечается, что 380 беженцев решили разместить в специально переоборудованном здании. Население «не устраивает концентрация» такого количества мигрантов в одном месте.
Городской Департамент интеграции сообщил, что в настоящее время в здании проживают сто украинцев, все они являются одинокими мужчинами. Предполагается, что остальные приедут с семьями.
С жителями Дублина встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью. Они объяснили протестующими, что решение стало реакцией на чрезвычайную международную ситуацию.
В настоящее время в Ирландии проживает более 62 тысяч украинцев, власти предполагают, что к концу декабря в страну могут въехать еще десять тысяч беженцев.
Ранее украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Уточняется, что порядка двухсот мигрантов уже не один месяц живут в гостинице в Клондалкине. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было.