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07:01, 26 ноября 2022Мир

Ирландцы вышли на протесты против размещения украинских беженцев

Irish Mirror: жители Дублина вышли на акцию протеста против размещения украинских беженцев

Фото: Sylvio Dittrich/ Globallookpress.com

Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, об этом пишет издание Irish Mirror.

Митинг прошел в центральном районе Ист-Уолл, люди выразили несогласие с действиями правительства, к местным жителям присоединились сотни человек.

Отмечается, что 380 беженцев решили разместить в специально переоборудованном здании. Население «не устраивает концентрация» такого количества мигрантов в одном месте.

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Городской Департамент интеграции сообщил, что в настоящее время в здании проживают сто украинцев, все они являются одинокими мужчинами. Предполагается, что остальные приедут с семьями.

С жителями Дублина встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью. Они объяснили протестующими, что решение стало реакцией на чрезвычайную международную ситуацию.

В настоящее время в Ирландии проживает более 62 тысяч украинцев, власти предполагают, что к концу декабря в страну могут въехать еще десять тысяч беженцев.

Ранее украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Уточняется, что порядка двухсот мигрантов уже не один месяц живут в гостинице в Клондалкине. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было.

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Марина Совина
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