Россия поднялась на четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов

Россия поднялась на четвертое место среди стран мира по объему золотовалютных резервов

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших стран мира. Соответствующий рейтинг приводит РИА Новости, ссылаясь на данные национальных центробанков.

Россия в 2022 году поднялась на одну строчку рейтинга, обойдя Индию — активы Москвы с учетом замороженных Западом составили 540 миллиардов долларов, в то время как в распоряжении Нью-Дели — 532 миллиарда долларов. Агентство отмечает, что соперничество двух стран по этому показателю не прекращается с 2015 года.

Лидерство по объему золотовалютных резервов много лет подряд удерживает Китай — на конец сентября текущего года его активы составили 3,193 триллиона долларов. Второе место сохраняет Япония с 1,238 триллиона долларов. На третьем месте Швейцария с 892 миллиардами долларов.

Авторы рейтинга отмечают тренд усиления позиций развивающихся экономик. В частности, на шестое место поднялась Саудовская Аравия, отодвинув на строчку ниже Гонконг и идущую за ним Южную Корею. Бразилия вышла на девятую позицию, обойдя Сингапур.

Во второй десятке остались те же страны, что и годом ранее, хотя в распределении мест произошли некоторые перестановки. Германия и США сохранили за собой 11-ю и 12-ю позиции соответственно, на 13-е место поднялась Франция, следом расположилась Италия. Мексика поднялась сразу на три позиции — до 15-й строки, а вот Таиланд, наоборот, опустился на 16-е с 13-го места. Потеряла две позиции Великобритания, оказавшись на 17-м месте, Израиль и Чехия опустились на 19-е и 20-е места соответственно, а Польша поднялась на 19-ю строку.

Из «Большой двадцатки» в топ-50 по величине золотовалютных резервов также присутствуют Индонезия (21-е место), Турция (22-е место), Канада (24-е место), ЮАР (31-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (40-е место).

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов (16,7 триллиона рублей). Министр финансов страны Антон Силуанов назвал заморозку российских резервов за рубежом кражей.