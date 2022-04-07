Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Глава Минфина Силуанов назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Министр финансов России Антон Силуанов назвал кражей заморозку резервов за рубежом. Его слова в эфире телеканала «Россия-24» приводит ТАСС.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — сказал глава Минфина.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее 7 апреля заявил о «пиратстве» со стороны недружественных государств. Они, считает премьер, ограбили Россию.
При этом Мишустин утверждает, что правительству удалось «в постоянном контакте с президентом» и вместе с Центральным банком «не допустить коллапса» финансовой системы и «сохранить доверие граждан к ней».