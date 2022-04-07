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Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом

Глава Минфина Силуанов назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов назвал кражей заморозку резервов за рубежом. Его слова в эфире телеканала «Россия-24» приводит ТАСС.

«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — сказал глава Минфина.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее 7 апреля заявил о «пиратстве» со стороны недружественных государств. Они, считает премьер, ограбили Россию.

При этом Мишустин утверждает, что правительству удалось «в постоянном контакте с президентом» и вместе с Центральным банком «не допустить коллапса» финансовой системы и «сохранить доверие граждан к ней».

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Платон Щукин
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