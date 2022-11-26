Легендарную тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги

В Петербурге продадут тюрьму «Кресты», в которой сидели Лев Троцкий и Иосиф Бродский

В Петербурге выставят на продажу строения и участок на Арсенальной набережной, в которой находилась легендарная тюрьма «Кресты» — в XX веке в ней сидели революционер Лев Троцкий, маршал Константин Рокоссовский, поэт Иосиф Бродский и писатель Лев Гумилев. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает РБК.

Для дальнейшей продажи здания бывшего следственного изолятора передадут госкомпании «Дом.РФ». Сейчас комплекс «Крестов» находится в ведении ФСИН — в ближайшее время право бессрочного пользования будет прекращено.

Площадь земельного участка, на котором находятся Кресты, — 4,2 гектара. Уточняется, что «Дом.РФ» не получит 0,3 гектара этой земли — на них находятся общежития для надзирателей.

«Кресты» — один из наиболее известных и крупных следственных изоляторов в России. Был построен в 1892 по проекту архитектора Антония Томишко. До революции туда в основном сажали политических заключенных — в частности, там побывали многие известные большевики, такие как Лев Каменев, Анатолий Луначарский и Павел Дыбенко. Изолятор работал до 2017 года — после постройки комплекса «Кресты-2» был перемещен с Арсенальной набережной в Колпино.