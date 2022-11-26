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13:07, 26 ноября 2022Мир

Лавров предсказал неудачу курсу Зеленского на победу Украины и «возврат» Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров предсказал неудачу курсу Зеленского на возврат Крыма
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказал неудачу курсу президента Украина Владимира Зеленского на победу и «возврат» Крыма и других земель. Заявление дипломата, сделанное в рамках документального фильма, показанного телеканалом «Россия 24», приводит ТАСС.

«Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых"», — цитирует агентство заявление главы российского МИД.

Ранее Лавров пообещал украинскому народу освобождение от неонацистских правителей. Дипломат также заявил, что нацизм на Украине превратился в теорию и практику нынешней власти.

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Никита Савин
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