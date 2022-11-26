Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 26 ноября 2022Мир

Лавров пообещал украинскому народу освобождение от неонацистских правителей

Глава МИД РФ Лавров: украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании рядом с его славянскими братьями. Такую цель спецоперации назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» цитирует РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что резолюцию Европейского парламента о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. «По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — высказался дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты
Российские ученые первыми в мире обнаружили новый эффект в стеклах
Лавров пообещал украинскому народу освобождение от неонацистских правителей
В России выявили 6088 новых случаев коронавируса
В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России
Стало известно о помощи талибов при строительстве объектов для ЧМ-2022 в Катаре
Американский Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю орбиту вокруг Луны
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Российские матери назвали самую ценную форму поддержки
Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.