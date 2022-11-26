Лавров пообещал украинскому народу освобождение от неонацистских правителей

Глава МИД РФ Лавров: украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании рядом с его славянскими братьями. Такую цель спецоперации назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» цитирует РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что резолюцию Европейского парламента о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. «По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — высказался дипломат.