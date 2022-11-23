Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»
Лавров: резолюцию о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики
Резолюцию Европейского парламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. Так оценил это решение глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.
«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — высказался дипломат в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
Ранее ЕП принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.