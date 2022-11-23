Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 23 ноября 2022Мир

Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»

Лавров: резолюцию о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Резолюцию Европейского парламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. Так оценил это решение глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — высказался дипломат в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Ранее ЕП принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне
Мастер сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети
Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты
Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
На Украине назвали причину проверок в Киево-Печерской лавре
Лукашенко вспомнил о «старом друге» Порошенко и разыгравших его пранкерах
40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини
Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.