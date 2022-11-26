В США заметили подготовку России к конфликту в Арктике

19FortyFive: Россия готовится к конфликту в Арктике

Россия готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике. Об этом рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

«В последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает там свое военное присутствие», — замечает автор.

По его словам, это включало расширение авиабазы Нагурское. «База, которая была впервые построена в 1950-х годах как метеостанция и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом, представляет собой объект в форме трилистника», — напоминает обозреватель.

Сучиу отмечает, что с территории базы совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31. По его мнению, в перспективе на военном объекте могут появиться такие боевые машины, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

«Когда эти машины могут быть отправлены в Арктику, пока неясно. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства этих машин в больших количествах», — заключает автор.

В августе 2020 года издание The Drive заметило, что Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до «колоссальных» 3,5 километра.