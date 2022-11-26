В Казахстане прокомментировали сообщения о протестах

Полиция Казахстана прокомментировала сообщения о протестах в Астане

В Астане полиция пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана, передает РИА Новости.

По заявлению ведомства, организатором провокации стал некий предприниматель, организовавший культурно-массовое мероприятие для молодежи. В какой-то момент он «призвал людей к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей».

В результате был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры. Полиция была вынуждена пресечь шествие, при этом участники оказали сопротивление правоохранителям.

Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал «Ленте.ру», что протесты в Астане длились чуть больше получаса. «Организатором выступила группа "Архитекторы будущего". Они хотели провести шествие и митинг. Конечно, они об этом никого не предупредили. На место приехала полиция и некоторых заводил забрала с собой в отдел. Остальные разошлись. Сейчас уже ничего нет», — рассказал Шибутов. Он добавил, что у местных в какой-то момент началась паника, поскольку из-за протестов в Астане был отключен интернет.

Сообщалось, что инициаторы мероприятия выступали против инаугурации вновь избранного президента Касым-Жомарта Токаева.