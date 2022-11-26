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23:05, 26 ноября 2022Мир

В России назвали виновных в энергетическом кризисе ЕС

Захарова заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Евросоюз к глобальному энергетическому коллапсу. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что политики «хорошо поработали» в энергетической сфере. Среди прочего дипломат обратила внимание на инцидент с нитками «Северного потока», когда страны Запада признали факт теракта, но призвали не торопиться с выводами, не получив «заказ на обвинение России».

Теперь, по ее словам, руководству стран ЕС «осталось убедить своих граждан, что это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах». «Проверка на демократию», — добавила Захарова.

26 ноября издание The Economist предсказало, что рост цен на электроэнергию, плохие погодные условия, а также эпидемии могут привести к росту смертности в Европе предстоящей зимой. По его данным, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Ленте.ру», что одним из последствий сокращения потребления электроэнергии в Европе станет разгон инфляции, что ударит в первую очередь по населению экономящих стран. Он объяснил, что из-за высоких цен на газ в Германии уже закрылось порядка 25 процентов предприятий малого бизнеса. В среднем бизнесе 15 процентов производящих компаний перестали принимать заказы на ближайший год.

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Марина Совина
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