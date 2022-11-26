В МИД России ответили на сообщения о смерти министра иностранных дел Белоруссии

Представитель МИД России Захарова: потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии

В Министерстве иностранных дел России потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале.

«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила дипломат.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины смерти не сообщаются.