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17:27, 26 ноября 2022Мир

В МИД России ответили на сообщения о смерти министра иностранных дел Белоруссии

Представитель МИД России Захарова: потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале.

«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила дипломат.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины смерти не сообщаются.

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Варвара Кошечкина
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