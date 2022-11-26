В США рассказали о готовности Зеленского воевать до последнего американца

TAC раскрыл «гамбит» Зеленского после падения украинской ракеты в Польше

Украинский президент Владимир Зеленский готов воевать с Россией до последнего американца, заявил старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (TAC).

По словам эксперта, на это указывают действия главы государства после инцидента с падением украинской ракеты в Польше. По мнению Бэндоу, Киев попытался втянуть США и НАТО в конфликт с Россией, но не достиг успеха. Подобного рода провокация, вероятно, повторится, указал автор.

«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца», — раскрыл позицию Киева Бэндоу. Он добавил, что в случае участия в конфликте США и НАТО, не исключено применение тактического ядерного оружия. Специалист допустил нанесение стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США.

«Это будет катастрофическим результатом для всех вовлеченных сторон, в том числе Украины. Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — подчеркнул он.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. Позже стало известно, что ракеты были украинскими. Киев обвинил во всем Россию.