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05:39, 26 ноября 2022Мир

В США рассказали о готовности Зеленского воевать до последнего американца

TAC раскрыл «гамбит» Зеленского после падения украинской ракеты в Польше
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский готов воевать с Россией до последнего американца, заявил старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (TAC).

По словам эксперта, на это указывают действия главы государства после инцидента с падением украинской ракеты в Польше. По мнению Бэндоу, Киев попытался втянуть США и НАТО в конфликт с Россией, но не достиг успеха. Подобного рода провокация, вероятно, повторится, указал автор.

«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца», — раскрыл позицию Киева Бэндоу. Он добавил, что в случае участия в конфликте США и НАТО, не исключено применение тактического ядерного оружия. Специалист допустил нанесение стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США.

«Это будет катастрофическим результатом для всех вовлеченных сторон, в том числе Украины. Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — подчеркнул он.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. Позже стало известно, что ракеты были украинскими. Киев обвинил во всем Россию.

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Марина Совина
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