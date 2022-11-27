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23:42, 27 ноября 2022Силовые структуры

Врача арестовали за избиение соседа в самолете

Суд в Петебрурге арестовал врача, избившего соседа по самолету во время полета из Москвы

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Анвара Ниязова, который во время рейса «Аэрофлота» Москва – Петербург избил соседа по салону. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 24 ноября. Между двумя мужчинами, летевшими рядом друг с другом экономклассом, развязался словесный конфликт. Они «мешали друг другу сидеть и толкались локтями», после чего началась драка.

«Ниязов нанес сидящему в соседнем кресле пассажиру не менее пяти ударов по голове, лицу и руке, сломав палец, причинив здоровью потерпевшего вред средней тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Установлено, что Ниязов работает врачом УЗИ и обладает навыками рукопашного боя. По информации дознователей, подозреваемый имеет двойное гражданство, а также «прочные социальные связи» в Туркменистане, и планирует уехать из России в Турцию.

Московский районный суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2022 года. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Ранее сообщалось, что два российских туриста разгромили пункт досмотра в аэропорту Владивостока. После устроенного разгрома одному пассажиру удалось сбежать от сотрудников правоохранительных органов и сесть на самолет, однако его успели снять с рейса и задержали в полиции. Нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Марина Совина
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