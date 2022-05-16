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Россиянин разгромил пункт досмотра в аэропорту и успел сбежать на самолет

В аэропорту Владивостока задержали двух россиян, разгромивших пункт досмотра

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Два российских туриста разгромили пункт досмотра в аэропорту Владивостока — пассажиров сняли с рейса и задержали в полиции. Об этом пишет «Аргументы и факты Приморье».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Newsbox24.tv отмечает, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 мая. По словам очевидцев двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в пункте досмотра на цокольном этаже аэропорта.

После устроенного разгрома одному пассажиру удалось сбежать от сотрудников правоохранительных органов и сесть на самолет, однако его успели снять с рейса и задержали в полиции. Как сообщили «АиФ» в пресс-службе аэропорта, в настоящее время делом занимаются сотрудники УМВД по Приморскому краю: они установят все обстоятельства произошедшего и оценят нанесенный авиагавани ущерб.

Ранее в мае трое пассажиров самолета, приземлившиеся на греческом острове Крит, избили пилота при выходе из салона. По словам очевидцев, мужчины находились в нетрезвом состоянии — позже зачинщиков драки арестовала полиция.

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Дарья Рыбак
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