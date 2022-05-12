Приземлившиеся на Крите пассажиры избили пилота и попали на видео

Приземлившиеся на Крите пассажиры Wizz Air избили пилота и попали на видео

Пассажиры авиакомпании Wizz Air, приземлившиеся на греческом острове Крит, избили пилота при выходе из салона и попали на видео. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам очевидцев, потасовку устроили трое британцев в возрасте чуть старше 30 лет. Как отмечает издание, двое из них садились на рейс в аэропорту Гатвика уже в состоянии алкогольного опьянения, на борту они принялись курить электронные сигареты, громко разговаривать, досаждая другим путешественникам, а также заказывать алкогольные напитки. Через некоторое время компанию им составил третий пассажир, у которого с собой оказался литр водки.

Издание отмечает, что пассажиры принялись бить всех вокруг, когда стюардессы сказали им, что по прилете в Грецию их будет ждать полиция. Попытавшийся вмешаться пилот получил удары кулаком. Утихомирить дебоширов удалось лишь прибывшим на место стражам порядка.

В результате зачинщиков драки арестовали. А пассажирам рейса пришлось в течение нескольких часов давать показания. Многие из них из-за этого пропустили следующий рейс.

В начале мая на видео попала массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам. Потасовка началась из-за расистского высказывания молодого британца в возрасте чуть более 20 лет.

