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18:23, 27 ноября 2022Спорт

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили драку в матче Кубка России, шестерых удалили

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В конце основного времени при счете 0:0 произошел конфликт форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. После этого на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку с участием игроков обеих команд.

Арбитр Владимир Москалев использовал систему видеоассистента рефери (VAR) для вынесения наказания спортсменам. В итоге после перепроверки эпизода судья удалил шестерых игроков: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, «Зенит» лишился Барриоса, Малкома и Родригао.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее «Спартака» (4:2).

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строки и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

Дарья Коршунова
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