Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В конце основного времени при счете 0:0 произошел конфликт форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. После этого на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку с участием игроков обеих команд.
Арбитр Владимир Москалев использовал систему видеоассистента рефери (VAR) для вынесения наказания спортсменам. В итоге после перепроверки эпизода судья удалил шестерых игроков: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, «Зенит» лишился Барриоса, Малкома и Родригао.
Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее «Спартака» (4:2).
Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строки и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.