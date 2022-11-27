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08:38, 27 ноября 2022Экономика

Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды

Экономисты считают, что цены на газ на бирже ЕС в ближайшее время будут зависеть от погоды

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эксперты выразили мнение, что биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал агентству, что биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием нескольких факторов, но прежде всего — от погодных условий. В большей степени — это температура воздуха и в меньшей — наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах.

Солидарен с ним старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Он отметил, что исторически при каждом понижении температуры на одно деление, когда столбики термометров опускалась ниже 13 градусов, спрос на газ для отопления повышался на четыре процента.

Колобанов также добавил, что на рост стоимости также могут повлиять техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки российского газа через Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виновных в энергетическом кризисе ЕС. Она считает, что европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули страны к глобальному коллапсу.

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Екатерина Подвигина
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