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04:52, 27 ноября 2022Наука и техника

Самый доступный iPhone 14 подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 снизилась до 60 тысяч рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Стартовый смартфон серии iPhone 14 рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, самый доступный iPhone 14 оказался доступен на российском рынке за 60 тысяч рублей. В начале продажи телефон с накопителем на 128 гигабайт оценивали в 85 тысяч рублей. Таким образом стоимость девайса снизилась более чем на 20 тысяч рублей.

«Новинка подойдет любителям классической "челки" и компактных размеров. Смартфон получил яркий 6,1-дюймовый дисплей, улучшенный чип Apple A15 Bionic и две диагонально расположенные камеры», — отметили авторы. Также телефон имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов, поддержку записи 4К-видео, функцию обнаружения ДТП и спутниковой связи, iOS 16.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что стоимость iPhone 13 снизилась до 50 тысяч рублей. Аппарат был представлен осенью 2021 года.

В начале ноября стало известно, что стоимость iPhone 14 Pro Max снизилась до рекордной отметки на российском рынке. Аппарат подешевел более чем на 25 процентов — до 86 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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