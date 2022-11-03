Самый дорогой iPhone впервые подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 Pro Max в России снизилась до 86 тысяч рублей

Стоимость iPhone 14 Pro Max снизилась до рекордной отметки на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, представленный в сентябре флагманский смартфон Apple на старте продаж был доступен в России за 115 тысяч рублей. За неполные два месяца аппарат подешевел более чем на 25 процентов — до 86 тысяч рублей. «Флагман iPhone 14 Pro Max — самый дорогой смартфон Apple, который представили в ходе глобальной презентации 7 сентября», — напомнили журналисты медиа.

Авторы подчеркнули, что впервые подешевевший флагманский аппарат считается самым топовым смартфоном Apple. Устройство получило 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели девайса находится тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, iPhone 14 Pro Max получил аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

В начале октября журналисты Hi-Tech Mail.ru рассказали, что стоимость iPhone 13 Pro Max снизилась на 25 процентов. Оцененный на старте продаж девайс 2021 года в 110 тысяч рублей оказался доступен на российском рынке за 80-85 тысяч рублей.