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Премиальный iPhone резко подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 Pro Max подешевел в России на 25 процентов

Фото: Amjith S / Unsplash

Стоимость премиального смартфона Apple 2021 года выпуска снизилась на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, флагманский смартфон iPhone 13 Pro Max резко подешевел примерно на четверть: если на старте продаж аппарат оценивали в 110 тысяч рублей, то в середине осени его можно приобрести за 80-85 тысяч рублей.

«После анонса новой линейки смартфонов Apple стоимость старых гаджетов снизилась, изменения затронули и модель iPhone 13 Pro Max», — прокомментировали снижение цен авторы издания. По словам журналистов, самые выгодные цены на устройство готовы предложить неофициальные магазины, торгующие техникой Apple.

Вышедший осенью 2021 года iPhone 13 Pro Max имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром. Также девайс получил биометрический сенсор Face ID, NFC, аккумулятор емкостью 4352 миллиампер-часов.

В конце сентября журналисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что стоимость iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 55 тысяч рублей. На старте продаж девайс был доступен за 80 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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