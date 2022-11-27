Помощница Жукова прокомментировала информацию о его переходе в Счетную палату

Помощница Жукова сообщила, что не знает о планах по его переходу в Счетную палату

Помощница первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова прокомментировала информацию о том, что он якобы может занять пост главы Счетной палаты России вместо Алексея Кудрина. Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседницы агентства, ей ничего не известно о подобных планах.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты. При этом издание отметило, что окончательное решение еще не принято.

25 ноября стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс». Соответствующее решение уже принято и будет официально оформлено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания. Процедура будет проведена в соответствии с законом и в интересах государства и компании.