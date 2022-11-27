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17:56, 27 ноября 2022Россия

Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России

РБК: первый вице-спикер Госдумы Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый вице-спикер Госдумы Госдумы Александр Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты России вместо Алексея Кудрина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал в беседе с газетой один из знакомых с обсуждением кадрового вопроса.

При это издание отмечает, что окончательные решения еще не приняты. По словам источника, на окончательный результат влияет решение президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс». Соответствующее решение уже принято и будет официально оформлено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания. Процедура будет проведена в соответствии с законом и в интересах государства и компании.

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Виктория Кондратьева
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