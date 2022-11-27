Стали известны возможные последствия удара по Кривому Рогу для ВСУ

Военный аналитик Жилин допустил перебои со снабжением ВСУ из-за удара по Кривому Рогу

Удар российских сил по транспортной инфраструктуре Кривого Рога нарушит снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу по нескольким направлениям, считает военный аналитик, полковник в отставке Александр Жилин. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможные последствия этой атаки.

Удар по транспортной инфраструктуре

С военной точки зрения для Вооруженных сил России было бы логичным атаковать целый транспортный узел, считает Александр Жилин. Поскольку в Криворожском районе развито производство, там очень разветвленная транспортная сеть, утверждает он.

Как подсказывает логика военного искусства, удары должны наноситься по железнодорожным узлам. Тогда возникает критичная ситуация, останавливается все направление Александр Жилин военный аналитик

Последствия для ВСУ

Такой удар нарушит снабжение ВСУ сразу по нескольким направлениям, уверен военный аналитик.

«Все, что касается транспортных направлений, которые используются для пополнения вооружений, боекомплектов с Запада — это все достаточно критично для Вооруженных сил Украины. Обеспечение там хорошее, я бы сказал шикарное, потому что ВСУ совершенно не считают боеприпасы. Но когда будут нарушены эти системы связи, будет сложно пополнять запасы, логистика нарушится, самолетами не навозишься, это может сыграть определенную роль», — отметил Александр Жилин.

Если нарушена одна ветка, ее восстановить можно за час. А если выведен из строя весь железнодорожный узел, тогда останавливаются сразу несколько направлений и наносится существенный урон Александр Жилин военный аналитик

Сроки восстановления

В обычной ситуации на восстановление таких повреждений уходит несколько дней, однако в условиях боевых действий сроки могут увеличиться.

«Если артиллерия одной из сторон постоянно обстреливает, то восстановление может затянуться, поскольку под обстрелами это сложно делать. Если удар нанесен и на этом все, то потребуется несколько суток. Но кто гарантирует, что снова не будет нанесен удар? Сегодня многое зависит от того, как быстро Украина получит обещанные США средства противовоздушной обороны (ПВО). Если ВСУ их получит, они в значительной степени могут прикрыть эти узлы от ударов», — заключил Александр Жилин.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Евгений Ситниченко сообщил о длительной остановке железной дороги из-за российского ракетного удара. По его словам, работа по восстановлению транспортного сообщения будет «большой, долгой и значительной».

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, атака на объект транспортной инфраструктуры привела к серьезным разрушениям.