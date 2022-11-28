В России назвали особенность подлодки «Магадан»

Военный эксперт Болтенков назвал ракеты «Калибр-ПЛ» особенностью подлодки «Магадан»

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» несет крылатые ракеты «Калибр», позволяющие поражать морские и наземные цели. Особенности подлодки назвал российский военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что подлодку «Магадан» проекта 636.3 построили в Санкт-Петербурге. Субмаринами этого проекта активно усиливают Тихоокеанский флот.

«Еще не так давно там были дизельные лодки советской постройки, поэтому было принято решение усилить флот новыми субмаринами. Одна из главных особенностей "Магадана" — он является носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Факт того, что "Магадан" отстрелялся одновременно по морской и наземной целям, — это значимое достижение. Стрельбы показали высокий технический уровень самой лодки и подтвердили квалификацию экипажа, который готов решать самые сложные задачи», — сказал Болтенков.

Эксперт добавил, что подлодки проекта 636 Тихоокеанского флота базируются во Владивостоке. «При необходимости они будут бороться с морскими и береговыми целями вероятного противника. В акватории Японского моря — это в первую очередь США и Япония», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подлодка «Магадан» провела пуски ракет из подводного положения по морской и береговой целям. Пуски проводились из акватории Японского моря.