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05:23, 25 ноября 2022Наука и техника

Российская подлодка выполнила пуск «Калибров» из-под воды

Минобороны: новейшая подлодка «Магадан» ТОФ выполнила пуск «Калибров» из-под воды

Новейшая российская дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) провела пуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения по морской и береговой целям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Пуски проводились из акватории Японского моря. Подлодка скрытно вошла в заданный район и нанесла удары по мишенным позициям.

По информации МО, первая ракета поразила щит-меч, имитируюий надводный корабль условного противника. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила больше 1000 километров.

В Минобороны уточнили, что выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотники морской авиации ТОФ.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России в декабре получит две подлодки. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» передадут ВМФ третьей декаде декабря. Переход двух подлодок на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года.

Оружие России
Марина Совина
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