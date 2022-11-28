Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 28 ноября 2022Культура

Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда

The Sun: Аарон Тейлор-Джонсон стал новым претендентом на роль Джеймса Бонда

Фото: Taichiro Takahashi / Globallookpress.com

Британского актера Аарона Тейлора-Джонсона рассматривают в качестве нового претендента на роль Джеймса Бонда. Об этом стало известно изданию The Sun.

Как сообщают источники, 32-летний актер участвовал в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера «бондианы» Барбару Брокколи. «В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль следующего Бонда. Он очень понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — отметили инсайдеры.

Аарон Тейлор-Джонсон получил широкую известность после съемок в картине «Стать Джоном Ленноном» (2009), в которой исполнил главную роль. В 2017 году получил «Золотой глобус» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи» (2016). Также снимался в проектах «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Пипец», «Анна Каренина», «Довод», «Быстрее пули» и других.

Среди других обсуждаемых в сети кандидатов на роль агента MI6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Одним из кандидатов на роль ранее называли 50-летнего актера Идриса Эльбу, однако в августе стало известно, что артист отказался от участия в съемках картины. Причиной стал напряженный график звезды и его работа над собственной кинофраншизой.

Ранее продюсер «бондианы» объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.