Продюсер «бондианы» объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера

Продюсер «бондианы» рассказал, что агентом 007 станет служивший персонаж старше 30 лет

Продюсер серии фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде Майкл Дж. Уилсон рассказал, почему главную роль в грядущих картинах не сможет играть молодой актер. Его слова передает ScreenRant.

Как отметил Уилсон, в образе Бонда должен предстать мужчина, имеющий определенный опыт в военной службе. В связи с этим продюсер подчеркнул, что молодой человек не будет подходить на эту роль. «Раньше мы рассматривали молодых людей. Но все работает не так просто. Не стоит забывать, что Бонд уже ветеран. У него есть определенный опыт, это человек, который прошел войны. Вероятнее всего, он служил в Специальной авиадесантной службе (SAS) или что-то в этом роде. Это не какой-то парень из старшей школы, которого можно привести на съемки и начать снимать. Вот почему эта роль подходит скорее для тридцатилетних», — поделился мыслями Уилсон.

Как утверждают продюсеры «бондианы», поиск кандидата на роль агента 007 все еще продолжается. Одним из условий выбора актера Уилсон и его коллега Барбара Брокколи назвали продолжительное сотрудничество с владельцами франшизы. По их словам, артист должен будет оставаться на своей роли на протяжении 10-12 лет. Среди фаворитов на роль агента MИ-6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Ранее актриса Леа Сейду, игравшая девушку Бонда в картинах «007: СПЕКТР» и «Не время умирать», допустила свое участие в новом фильме об агенте 007.