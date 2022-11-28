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12:52, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о риске увольнения в США

Врач Мясников рассказал, что в США его едва не уволили из резидентуры

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что во время прохождения резидентуры в США он подвергся риску увольнения. Подробности специалист раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Меня чуть не отчислили в Америке из резидентуры с формулировкой "склонен ставить диагнозы на основании интуиции, а не на основании строгого анализа всех данных". Меня чуть не уволили», — заявил Мясников. По его словам, в США подход, при котором медики в ходе практики могут опираться на собственную интуицию, а не только на результаты исследований, «не работает».

По словам доктора, долгое время он был согласен с мнением, что при лечении нужно руководствоваться только реальными данными. «Сейчас я начинаю все равно чувствовать немного по-другому… На определенном уровне у человека, у которого медицина — призвание, есть какая-то чуйка, какое-то специальное медицинское мышление», — рассудил ведущий.

Мясников работал в США с 1996 года. Как уточняется на сайте доктора, там он окончил ординатуру при медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета по специальности «врач общей практики». В 2000 году Американский комитет по медицине присвоил ему звание врача высшей категории.

Ранее Мясников рассказал, как смекалка помогла ему получить диплом в США. Он описал случай, когда благодаря собственной находчивости получил возможность окончить интернатуру.

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Маргарита Щигарева
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