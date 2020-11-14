Доктор Мясников рассказал о полученном в США благодаря русской смекалке дипломе

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как русская смекалка помогла ему получить диплом в США. Своей историей он поделился в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Доктор вспомнил, как проходил в одном из госпиталей собеседование, на которое пригласили еще 11 человек. В процессе ожидания ему захотелось в туалет, однако на двери в уборную был установлен кодовый замок. При этом секретарь больницы пояснила, что пользоваться туалетом могут только сотрудники медучреждения. Тогда Мясников решил подождать, пока кто-нибудь из врачей введет код, и в итоге смог беспрепятственно зайти в помещение.

После этого пришла его очередь проходить собеседование. Проводивший его врач оказался недоволен результатами Мясникова: он раскритиковал его уровень знания английского, а также полученные им баллы. «Вам кто нужен, человек, который может теоретизировать, или парень, который соображает? Вот спросите у всех нас код доступа в мужской туалет. Никто не назовет, а я скажу — 5689», — заявил в ответ россиянин.

После этого, по его словам, врач рассмеялся и взял его вне конкурса. Таким образом Мясников получил возможность окончить интернатуру и стать обладателем диплома.

В мае Мясников рассказал о посещении американского госпиталя и негативно оценил царящую там обстановку. Он также вспомнил, как попал в перестрелку в медучреждении.