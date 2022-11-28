Заснявшего избиение беременной россиянки на видео мужчину отправили под арест

В Красноярске арестовали мужчину, который избил и облил зеленкой беременную возлюбленную

В Красноярске суд арестовал на два месяца 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном лишении свободы и истязании 22-летней беременной россиянки. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным ведомства, фигурант и его жертва начали встречаться в октябре этого года. 24 ноября после ссоры мужчина решил проверить возлюбленную и прислал ей смс-сообщение с незнакомого номера, пригласив на встречу. Потерпевшая догадалась, что текст отправил ее молодой человек, и согласилась увидеться. Ночью 25 ноября мужчина встретился со своей девушкой возле подъезда ее дома якобы для того, чтобы передать карту. Затем, угрожая ей ножом и применением насилия, он схватил ее за шею и завел в квартиру знакомого в соседнем подъезде.

Там, как сообщалось ранее, ревнивый мужчина избил беременную любовницу, побрил ее и облил зеленкой. Все издевательства он снимал на видео. На записи видно сидящую на стуле женщину практически с полностью побритой головой и испачканным зеленкой лицом. Мужчина, снимающий все на видео, обвиняет ее в измене, оскорбляет, угрожает снова избить и сбросить с пятого этажа.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, россиянка беременна от своего гражданского мужа, у пары уже есть один общий ребенок. В сентябре сожители расстались, а спустя месяц женщина начала встречаться с новым молодым человеком, который впоследствии и избил ее.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.