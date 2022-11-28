Минобороны получило военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Ульяновский авиазавод «Авиастар» передал Минобороны транспортный самолет Ил-76МД-90А

Компания «Авиастар» передала Министерству обороны РФ тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что компания «Авиастар», которая является филиалом ПАО «Ил», изготовила и передала Минобороны РФ очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет. «Поставка новых транспортных самолетов — наш вклад в обеспечение потребностей военно-транспортной авиации и укрепления обороноспособности страны», — отметили в предприятии.

В компании также рассказали, что в поточной линии сборки находится еще один самолет Ил-76МД-90А, который Минобороны РФ получит позже. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, в различной степени готовности находятся еще несколько судов, которые будут сданы в 2023 году.

Представители ульяновской компании «Авиастар» подчеркнули, что для выполнения задач по наращиванию объемов производства предприятие организует набор производственных рабочих. В 2023 году штат компании намерены увеличить более чем на 1,1 тысячи производственных рабочих.

В начале октября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны модернизированные военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М. В организации отметили, что модернизированный Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих и оснащен российскими системами и оборудованием.